В Калужской области военный самолет выкатился за пределы ВПП

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Военный самолет Ту-22М3 в Калужской области при рулении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), после инцидента он продолжит выполнять поставленные задачи, сообщает Министерство обороны РФ.

"На аэродроме Шайковка (Калужская область) при выполнении руления самолет Ту-22М3 по техническим причинам выкатился за пределы ВПП. Самолет после проведения регламентных работ продолжит выполнять задачи по назначению", — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж не пострадал.

Комиссия Воздушно-космических сил РФ проверяет факт инцидента.