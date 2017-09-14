Мосгорсуд подтвердил право Потанина не платить экс-супруге 215 млрд рублей

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг подтвердил право миллиардера Владимира Потанина не платить бывшей супруге 215 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Апелляционная жалоба Натальи Потаниной судом отклонена", — сказал представитель суда.
В конце мая суд отклонил иск Потаниной, в котором она заявляла требования о передаче ей 215 миллиардов рублей. Согласно иску, "КМ Инвест" было совместным предприятием Потанина и его делового партнера Михаила Прохорова. На компанию были оформлены такие значимые активы, как "Норильский никель", "Полюс Золото", "Силовые машины" и другие. После развода Потаниных "КМ Инвест" было переименовано и ликвидировано.
В иске указано, что акции "КМ Инвест", в отличие от акций "Норильского никеля", находились в прямой собственности Потанина, в связи с чем они должны считаться совместной собственностью супругов. Однако суд счел, что по этому делу пропущен срок исковой давности, уточнил представитель истицы Павел Коновалов.
В конце июля суд отклонил аналогичный иск Потаниной, но уже на сумму 850 миллиардов рублей.
Процессы о разделе имущества бывших супругов проходят в закрытом режиме. Ранее суд уже разделил имущество между бывшими супругами, но решение касалось только недвижимости и банковских счетов, акции оно не затронуло.
Брак Потаниных был официально расторгнут в феврале 2014 года по решению мирового суда, иск подавал бывший супруг.
Потанин занимает 51-ю строчку рейтинга 500 мировых миллиардеров, составленного агентством Блумберг. Агентство оценило его состояние в 16,6 миллиарда долларов.
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