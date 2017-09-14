В Ярославской области умер младенец, которого неделю не кормила мать

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Следственные органы в Ярославской области подозревают 17-летнюю девушку в том, что она сознательно довела своего девятимесячного ребенка до смерти от истощения, оставив его на неделю дома одного и без еды, сообщило СУ СКР по региону.

По данным следствия, 5 сентября 2017 года вечером 17-летняя мать девятимесячного ребенка, "имея умысел на убийство своего малолетнего сына", покинула дом, где они проживали вдвоем. "Она закрыла входную дверь на замок, оставив сына в доме одного и не намереваясь в течение длительного времени возвращаться обратно, рассчитывая, что вследствие лишения мальчика возможности к пропитанию наступит его смерть", — говорится в сообщении.

Соседи, обеспокоенные тем, что матери и ребенка долгое время не видно, 13 сентября позвонили в полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили мальчика мертвым, с признаками истощения.

"Со слов злоумышленницы, ребенок был для нее нежеланным, и она тяготилась его воспитанием. Спустя месяц после его рождения подозреваемая отдала мальчика в детский дом, однако через полгода ей вернули ребенка", — сообщило СУ СКР по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". Девушка задержана. Следователи назначили комплекс судебных экспертиз (медицинская, генетическая, психиатрическая, трасологическая). В ближайшее время суд решит вопрос об аресте подозреваемой.

"В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", — уточняет следствие.