Суд санкционировал арест замглавы ФСИН России Коршунова

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг санкционировал арест замглавы ФСИН России Олега Коршунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова обвиняют по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий замглавы ФСИН и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.

Таким образом, суд согласился с доводами следствия о том, что Коршунов может скрыться или воспрепятствовать предварительному расследованию, и заключил его под стражу до 13 ноября 2017 года.