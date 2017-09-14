Торгпред России в Нидерландах доставлен бортом МЧС из Амстердама в Москву

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Спецборт МЧС РФ с торгпредом России в Нидерландах Александром Черевко приземлился в Москве, чиновник был экстренно эвакуирован из Амстердама в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

"Александр Черевко госпитализирован. Врачи борются за его жизнь", — говорится в сообщении министерства.

Ранее посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин сообщил РИА Новости, что Черевко попал в больницу в начале текущего года, несколько дней назад его состояние ухудшилось, и он был переведен в палату интенсивной терапии. Накануне голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за жизнь российского торгпреда и приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения.

Представители России, по словам посла, с подобным развитием ситуации не согласились и обратились в МИД Нидерландов с просьбой помочь организовать эвакуацию Черевко для последующего лечения в России. Шульгин подчеркнул, что голландская сторона проявила в этом вопросе "отзывчивость", и в четверг в 14.45 по местному времени "спецборт МЧС вместе с пациентом вылетел из Амстердама".