Пятый день звонков о "минировании": Путин в курсе, спецслужбы работают

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Власти официально отреагировали в четверг на волну анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий в России: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован, принимаются все меры для поиска виновных; в Росгвардии сообщили, что ведомство проверяет все объекты, до сих пор ни одно сообщение не подтвердилось.

В четверг в результате анонимных звонков о минировании были эвакуированы свыше 20 тысяч человек в четырех городах России, включая Москву. В целом по стране за три дня были эвакуированы более 150 тысяч человек.

Почти 500 объектов за три дня

Силовикам в четверг пришлось проверять 48 объектов в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Москве и Ленинградской области, в том числе 34 торговых центра и 14 социально значимых объектов. Проведена эвакуация более 20 тысяч человек.

Были эвакуированы, в частности, Центральный детский магазин на Лубянке в центре Москвы, ТРЦ "Золотой Вавилон" и кинотеатр "Люксор", 12 крупных торговых центров в Петербурге и администрация Центрального района города.

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Реакция властей

По данным источника в экстренных службах, в целом по стране за три дня подверглись анонимным звонкам о минировании более 480 объектов, были эвакуированы более 150 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

Песков назвал происходящее телефонным терроризмом и телефонным хулиганством и отметил, что президент был проинформирован сразу, как только началась серия звонков. Пресс-секретарь главы государства отказался комментировать появившиеся сообщения о том, что возможной причиной этой серии звонков могли стать учения Службы безопасности Украины либо прямой указ от властей о проверке системы безопасности. Он отметил, что бессмысленно комментировать эти рассуждения.

Песков также заявил, что Кремль не давал особых распоряжений ведомствам в связи с серией звонков о минировании, потому что эта ситуация не требует дополнительных распоряжений. По его словам, спецслужбы выполняют свои функции и делают то, что необходимо.

Звонки из-за рубежа

В департаменте Росгвардии по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества заявили, что ведомство проверяет все "минируемые" объекты, до сих пор ни одно сообщение не подтвердилось.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами минирования были инициированы из-за рубежа лицами, связанными с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"* и другими организациями.

По словам источника, все объекты были оперативно проверены правоохранительными органами, в результате осмотра средств террора не обнаружено.

Собеседник агентства также сообщил, что исполнителей серии звонков объявят в международный розыск после выполнения необходимых процессуальных действий. Источник отметил, что в интересах следствия предание гласности установочных данных этих лиц пока преждевременно. Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию.

Ранее источник в силовых структурах РФ сообщил РИА Новости, что звонки исходят, по предварительным данным, с территории Украины.

Законодательство могут ужесточить

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев запросил в МВД и ФСБ РФ информацию о правоприменительной практике в сфере борьбы с анонимными звонками, сообщающими об угрозах для людей в массовых местах.

В комитете также напомнили, что на сегодняшний день статья 207 УК РФ за "заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий" предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Если это же деяние повлекло причинение крупного ущерба или иных тяжких последствий – до пяти лет.

По словам Пискарева, правоохранительные органы активно и согласованно работают по установлению виновных лиц, но помимо этого необходимо более детально разобраться, достаточно ли существующих санкций за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Депутат добавил, что эта проблема будет вынесена на обсуждение на заседании комитета с участием представителей правоохранительных органов.

Посольство США призвало сохранять бдительность

Посольство США в России в сообщении на сайте дипмиссии рекомендовало американцам избегать посещения мест в Санкт-Петербурге, в отношении которых поступала информация о минировании, в частности торговые и деловые центры.

Также посольство призвало американцев в России сохранять бдительность и принять меры по обеспечению личной безопасности.

* Террористическая организация, запрещенная в России.