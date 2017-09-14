Стрельба в Белгороде: невыполнение договора переросло в кровавый конфликт

БРЯНСК, 14 сен — РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошла в Белгороде в четверг: водитель, заехавший на пешеходную Соборную площадь у белгородского правительства на автомобиле, выгрузил из багажника тело мужчины, после чего там же попытался покончить собой. Причинами происшедшего, как сообщает следствие, могли стать разбирательства между работником и задолжавшим ему работодателем.
Стрельба в центре Белгорода
Около полудня в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, которая вызвала шквал комментариев жителей "города добра и благополучия". Сообщалось, что на Соборной площади обнаружены трупы двух мужчин, автомобиль и лужа крови. Однако позже стало ясно, что один из мужчин жив.
По данным с камеры видеонаблюдений, он приехал на площадь на легковом автомобиле, вытащил из багажника тело мужчины и попытался тут же покончить с собой.
Позднее эту информацию подтвердили следствие. По данным СК, погибший — житель Белгорода 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения, он выжил, доставлен в больницу.
Как сообщила РИА Новости одна из очевидцев, к месту происшествия приехала полиция и оцепила место происшествия. По ее словам, один из мужчин к моменту приезда скорой помощи был еще жив.
Уголовное дело
Представитель управления МВД по Белгородской области Алексей Гончарук подтвердил РИА Новости информацию о трагедии, отметив, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Следователи СК РФ также прибыли к месту происшествия.
"На площади работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и данные о личности", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Белгородской области Елена Козырева.
Тем временем источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости о том, что водитель жив и его доставили в реанимацию.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), а также по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".
Версии происшедшего
Тогда причиной трагедии, как отмечало следствие, стала жестокость ранее судимого "белгородского стрелка" и его желание "отомстить всему миру". В том, что послужило причиной нового громкого происшествия в Белгороде, разбирается следствие. В социальных сетях горожане высказывают самые разные предположения. Одно из них следствие рассматривает в качестве версии.
СК не исключает, что причиной трагедии в Белгороде могло стать нарушение договора. По одной из версий, 65-летний житель Белгородского района работал у 34-летнего жителя Белгорода. "Работодатель" условия договора не выполнял, из-за чего между мужчинами произошел конфликт, переросший в трагедию", — говорится в сообщении.
После событий
По данным следствия, в настоящее время 65-летний мужчина, пытавшийся покончить собой на площади, находится в больнице, врачи борются за его жизнь. Следователям пока не удалось его допросить.
Прокуратура региона также сообщила об особом контроле за этим делом. "Надзор за расследованием уголовного дела взят прокурором области под личный контроль", — сообщила агентству старший помощник прокурора области Ольга Моисейкина.
Тем временем, по данным полиции, с центральной площади города уже снято оцепление. В социальных сетях появились фото, как работники коммунальных служб смывают следы произошедшего с плитки на площади, расположенной у правительства Белгородской области.