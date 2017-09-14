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Происшествия

Стрельба в Белгороде: невыполнение договора переросло в кровавый конфликт

19:0414.09.2017
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© РИА Новости / Михаил МалыхинПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов. Архивное фотоСотрудники правоохранительных органов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Малыхин
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БРЯНСК, 14 сен — РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошла в Белгороде в четверг: водитель, заехавший на пешеходную Соборную площадь у белгородского правительства на автомобиле, выгрузил из багажника тело мужчины, после чего там же попытался покончить собой. Причинами происшедшего, как сообщает следствие, могли стать разбирательства между работником и задолжавшим ему работодателем.

На центральной площади Белгорода обнаружено тело мужчины. 14 сентября 2017
© Фото : Настя Филиппова
Мужчина, пытавшийся покончить с собой в центре Белгорода, умер в больнице

Стрельба в центре Белгорода

Около полудня в местных СМИ и социальных сетях появилась информация, которая вызвала шквал комментариев жителей "города добра и благополучия". Сообщалось, что на Соборной площади обнаружены трупы двух мужчин, автомобиль и лужа крови. Однако позже стало ясно, что один из мужчин жив.

По данным с камеры видеонаблюдений, он приехал на площадь на легковом автомобиле, вытащил из багажника тело мужчины и попытался тут же покончить с собой.

Позднее эту информацию подтвердили следствие. По данным СК, погибший — житель Белгорода 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения, он выжил, доставлен в больницу.

Как сообщила РИА Новости одна из очевидцев, к месту происшествия приехала полиция и оцепила место происшествия. По ее словам, один из мужчин к моменту приезда скорой помощи был еще жив.

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В СК назвали одну из возможных причин трагедии в центре Белгорода
"Я подходила к площади и увидела стоящий автомобиль и лежащих мужчин. Подошла спросить, что случилось, скорую, может, нужно вызвать. Стоящий мужчина сказал, что уже вызвал…" — сказала собеседница.

Уголовное дело

Представитель управления МВД по Белгородской области Алексей Гончарук подтвердил РИА Новости информацию о трагедии, отметив, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Следователи СК РФ также прибыли к месту происшествия.

"На площади работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства и данные о личности", — сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Белгородской области Елена Козырева.

Тем временем источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости о том, что водитель жив и его доставили в реанимацию.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), а также по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

Версии происшедшего

На центральной площади Белгорода обнаружено тело мужчины. 14 сентября 2017
© Фото : Роза Кузнецова
СК возбудил дело об убийстве мужчины, чье тело нашли в центре Белгорода
В свете новой громкой трагедии жители Белгорода в социальных сетях вспоминают резонансную историю "белгородского стрелка", случившуюся 22 апреля 2013 года. Тогда 31-летний Сергей Помазун открыл огонь в оружейном магазине в центре Белгорода, убив трех человек, а после выхода на улицу расстрелял еще трех, в том числе двух школьниц. Задержать его удалось лишь спустя сутки. Эта история четыре года назад потрясла жителей Белгорода. Помазун был приговорен к пожизненному заключению.

Тогда причиной трагедии, как отмечало следствие, стала жестокость ранее судимого "белгородского стрелка" и его желание "отомстить всему миру". В том, что послужило причиной нового громкого происшествия в Белгороде, разбирается следствие. В социальных сетях горожане высказывают самые разные предположения. Одно из них следствие рассматривает в качестве версии.

СК не исключает, что причиной трагедии в Белгороде могло стать нарушение договора. По одной из версий, 65-летний житель Белгородского района работал у 34-летнего жителя Белгорода. "Работодатель" условия договора не выполнял, из-за чего между мужчинами произошел конфликт, переросший в трагедию", — говорится в сообщении.

После событий

По данным следствия, в настоящее время 65-летний мужчина, пытавшийся покончить собой на площади, находится в больнице, врачи борются за его жизнь. Следователям пока не удалось его допросить.

На центральной площади Белгорода обнаружено тело мужчины. 14 сентября 2017
© Фото : Настя Филиппова
На центральной площади Белгорода обнаружили тело мужчины
"Живой. Статуса (процессуального) у него пока нет, не допрошен", — сказала официальный представитель СУСК по региону Нина Козырева.

Прокуратура региона также сообщила об особом контроле за этим делом. "Надзор за расследованием уголовного дела взят прокурором области под личный контроль", — сообщила агентству старший помощник прокурора области Ольга Моисейкина.

Тем временем, по данным полиции, с центральной площади города уже снято оцепление. В социальных сетях появились фото, как работники коммунальных служб смывают следы произошедшего с плитки на площади, расположенной у правительства Белгородской области.

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