Мужчина, пытавшийся покончить с собой в центре Белгорода, умер в больнице

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Пожилой мужчина, который в центре Белгорода вытащил из багажника машины тело своего "работодателя", а потом пытался покончить с собой, скончался в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ области Елена Козырева.

В четверг около 12.00 на Соборной площади в центре Белгорода было обнаружено тело мужчины. По данным следствия, на площадь приехала машина, оттуда вышел водитель вытащил из багажника автомобиля тело, а потом пытался покончить с собой. Как выяснилось, погибший — житель города Белгород 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения, он выжил, был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия".

"Мужчина 1952 года рождения скончался в больнице от полученного ранения", — сказала Козырева.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Среди них — версия о том, что 65-летний житель Белгородского района работал у 34-летнего жителя Белгорода. "Работодатель" условия договора не выполнял, из-за чего между мужчинами произошел конфликт.

"Они не в родстве, они были знакомы, поскольку один у другого работал", — добавила собеседница агентства.

По словам Козыревой, причиной гибели "работодателя" стали огнестрельные ранения.