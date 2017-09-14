Мосгорсуд продлил арест экс-главы Коми Гайзера на три месяца

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг продлил на три месяца срок ареста бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве и создании преступной группы в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Экс-чиновник содержится под стражей более двух лет. В настоящее время Гайзер и другие фигуранты дела знакомятся с материалами дела, которые, по словам обвиняемых, насчитывают 460 томов.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов и ряд других чиновников и бизнесменов.