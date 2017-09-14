Замглавы ФСИН Коршунов не признал вину в особо крупной растрате в суде

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов не признает вину в особо крупной растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос об аресте чиновника.

"Вину в инкриминируемом преступлении Коршунов не признал", — сказал следователь.

Он отметил, что вина чиновника подтверждается показаниями ряда лиц.

Заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова обвиняют по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения".

СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий замглавы ФСИН и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.