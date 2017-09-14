Россиянина, выпавшего из окна гостиницы в Тбилиси, доставили в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Уральские авиалинии" доставила в Екатеринбург спецрейсом гражданина РФ Сергея Ковалева, получившего многочисленные травмы в результате падения с шестого этажа гостиницы в Тбилиси, сообщает авиакомпания в четверг.

По данным "Группы помощи Сергею Ковалеву", созданной в социальной сети "ВКонтакте", инцидент произошел в ночь на 9 августа, когда уралец, находившийся на отдыхе в Тбилиси вместе с семьей, выпал из окна шестого этажа местной гостиницы, получив переломы и разрывы внутренних органов. Его доставили в больницу Tbilisi Sea Hospital, где ввели в искусственную кому и провели пять операций.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии"… осуществила специальный рейс Екатеринбург-Тбилиси–Екатеринбург, оказав поддержку семье Ковалева Сергея. Специально для перевозки тяжелобольного пассажира авиакомпания провела сложное техническое обслуживание, переоборудовав часть салона воздушного судна под нужды лежачего больного. Вместо девяти демонтированных кресел был установлен медицинский блок с оборудованием, который после рейса был демонтирован", — говорится в сообщении.

Также для безопасной транспортировки Ковалева в Тбилиси вылетела бригада медиков, которые сопровождали его в обратном рейсе и следили за его здоровьем.

Компания уточняет, что решение о выполнении специального рейса было принято после обращения семьи Ковалева в авиакомпанию за помощью.