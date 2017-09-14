Более двадцати тысяч россиян эвакуировали за день из-за звонков о бомбах

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (63)

Эвакуация в ТЦ Галерея в Санкт-Петербурге. 14 сентября 2017

Эвакуация в ТЦ Галерея в Санкт-Петербурге. 14 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Свыше двадцати тысяч россиян эвакуировали в четверг после анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Звонки с угрозами взрыва поступили по 48 объектам в четырех городах: 34 торговым центрам и 14 социально значимым объектам", — добавил собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек.

За последние три дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 150 тысяч человек с более чем 480 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. По предварительным данным, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.

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Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, волну звонков с угрозами инициировали из-за рубежа лица, связанные с "Исламским государством"*. Всех звонивших объявят в международный розыск.

В центре общественных связей ФСБ отказались комментировать эту информацию, но и не опровергли ее.

В Кремле отметили, что Владимир Путин проинформирован о волне "телефонного терроризма", силовые ведомства предпринимают все меры для поиска виновных. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных результатов расследования.

*Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.