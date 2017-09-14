Более двадцати тысяч россиян эвакуировали за день из-за звонков о бомбах

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Свыше двадцати тысяч россиян эвакуировали в четверг после анонимных звонков о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек.
За последние три дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 150 тысяч человек с более чем 480 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. По предварительным данным, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.
5.3%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.6%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
75.4%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
В центре общественных связей ФСБ отказались комментировать эту информацию, но и не опровергли ее.
В Кремле отметили, что Владимир Путин проинформирован о волне "телефонного терроризма", силовые ведомства предпринимают все меры для поиска виновных. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал дождаться конкретных результатов расследования.
*Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.