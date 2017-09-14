После ЧП на шахте в Коми началась доследственная проверка

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Следователи организовали проведение доследственной проверки после обрушения породы в нефтешахте "Лукойла" в Коми, в результате которого погиб горняк, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Горняк погиб при обвале породы в нефтешахте №1 НШУ "Яреганефть" в Ухте, сообщил ранее РИА Новости представитель Северно-Западного регионального центра МЧС РФ. По данным ведомства, всего в шахте находились 109 человек.

"Четырнадцатого сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при производстве работ на одной из шахт в республике Коми произошло обрушение породы, в результате которого погиб работник шахты. По данному факту… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, решаются вопросы, связанные с проведением осмотра места происшествия, изъятием документации, назначением судебных экспертиз.

Следователи опросят свидетелей и очевидцев произошедшего, а также проведут иные мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего.