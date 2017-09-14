После ЧП на шахте в Коми началась доследственная проверка

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Следователи организовали проведение доследственной проверки после обрушения породы в нефтешахте "Лукойла" в Коми, в результате которого погиб горняк, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
"Четырнадцатого сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при производстве работ на одной из шахт в республике Коми произошло обрушение породы, в результате которого погиб работник шахты. По данному факту… организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Следователи опросят свидетелей и очевидцев произошедшего, а также проведут иные мероприятия для установления причин и обстоятельств произошедшего.