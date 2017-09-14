В Москве после анонимных угроз эвакуировали Центральный детский магазин

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Центральный детский магазин на Лубянке в центре Москвы эвакуировали в четверг днем после анонимных звонков о "минировании", всего в Москве эвакуировали порядка 8 тысяч человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы

"После угрозы взрыва из Центрального детского магазина, ТРЦ "Золотой Вавилон" и кинотеатра "Люксор" эвакуировано 8 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.

Всего во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.