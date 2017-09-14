Горняк погиб при обвале породы на шахте в Коми

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Горняк погиб при обвале породы в нефтешахте №1 НШУ "Яреганефть" в Ухте, сообщил РИА Новости представитель Северно-Западного регионального центра МЧС РФ.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что около 110 горняков находятся в нефтешахте №1 НШУ "Яреганефть" после обвала породы в Ухте в республике Коми, под завал попал один человек.

"Погиб один горняк", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в ГУ МЧС по республике Коми, на аварийном участке находились шесть человек.

"Всего в шахте находилось 109 человек, на аварийном участке находилось шесть человек, из них один пострадал", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время шахта работает в штатном режиме, функционирует вентиляция. Превышений предельно допустимых концентраций по метану и углекислому газу в шахте нет.