Замглавы ФСИН Коршунова доставили в суд для решения вопроса об аресте

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов доставлен в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения в рамках дела об особо крупной растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Коршунов доставлен в суд", — сказала она.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко ранее сообщила, что Коршунову предъявлено обвинение по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". По данным следствия, в результате действий Коршунова и его соучастников ФСИН был причинен ущерб на общую сумму более 160 миллионов рублей.