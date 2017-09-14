В Калининградской области завели дело на пьяного наблюдателя

КАЛИНИНГРАД, 14 сен — РИА Новости. Следственные органы Калининградский области возбудили уголовное дело в отношении наблюдателя от одной из партий, который в день выборов, находясь в нетрезвом виде, оскорбил сотрудников полиции, сообщила журналистам представитель следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

Ранее председатель областной избирательной комиссии Инесса Винярская сообщила, что утром в воскресенье в единый день голосования в избирком поступила информация от УМВД о задержании сотрудниками полиции на избирательном участке наблюдателя от ЛДПР, который в состоянии алкогольного опьянения ругался с полицейским. Дебошира задержали на трое суток. Очевидцы сняли инцидент на видео и выложили в интернет.

"Мужчина, 34-летний калининградец, подозревается в оскорблении представителей власти, это статья 319 Уголовного кодекса РФ, максимальное наказание может составить до одного года исправительных работ", — сказала Гацко.

Она отметила, что калининградец уже являлся фигурантом подобного уголовного дела. В мае прошлого года он оскорбил в неприличной форме сотрудника полиции, который потребовал прекратить нарушение общественного порядка рядом с детским садом, тогда подозреваемый тоже был пьян, сказала Гацко. Уголовное дело было направлено в суд, но в январе этого года его прекратили после того, как мужчина признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим, добавила представитель СУСК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе изучаются видеозаписи очевидцев, добавила представитель ведомства.