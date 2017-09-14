Полиция сняла оцепление с площади в Белгороде, где нашли труп мужчины

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Полиция сняла оцепление центральной площади Белгорода, установленное из-за инцидента, который произошел днем в четверг, сообщил РИА Новости официальный представитель управления МВД по региону Алексей Гончарук.

Ранее сообщалось, что в четверг около 12.00 на Соборной площади в центре Белгорода было обнаружено тело мужчины. По данным следствия, на площадь приехала машина, оттуда вышел водитель выбросил из багажника автомобиля тело, а потом пытался покончить с собой. Как выяснилось, погибший — житель города Белгород 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения, он выжил, доставлен в больницу. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

"Сейчас оцепление площади снято", — сказал собеседник РИА Новости.

Жители Белгорода в социальных сетях выкладывают фото, как работники коммунальных служб смывают с плитки на площади следы произошедшего.

Гончарук пояснил РИА Новости, что площадь – пешеходная зона, и автомобилям туда въезжать запрещено.

Неподалеку от места инцидента располагается здание правительства Белгородской области. Там РИА Новости отказали в комментарии по поводу произошедшего.