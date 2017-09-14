Источник заявил о причастности ИГ* к звонкам с угрозами минирования

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (54)

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Волну звонков по России с угрозами минирования инициировали из-за рубежа лица, связанные с "Исламским государством"*, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Ни одно из сообщений о заложенных бомбах не подтвердилось, всех звонивших объявят в международный розыск.

Собеседник агентства отметил, что данные об этих людях не предаются гласности в интересах следствия.

"Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию. Проведение оперативно-разыскных и следственных действий продолжается", — добавил он.

В центре общественных связей ФСБ отказались комментировать эту информацию, но и не опровергли ее.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек.

Всего за два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. По предварительным данным, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.

*Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.