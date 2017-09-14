Источник заявил о причастности ИГ* к звонкам с угрозами минирования

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Волну звонков по России с угрозами минирования инициировали из-за рубежа лица, связанные с "Исламским государством"*, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
4.8%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.2%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
76.3%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Собеседник агентства отметил, что данные об этих людях не предаются гласности в интересах следствия.
"Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию. Проведение оперативно-разыскных и следственных действий продолжается", — добавил он.
В центре общественных связей ФСБ отказались комментировать эту информацию, но и не опровергли ее.
Всего за два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. По предварительным данным, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.