В Подмосковье за лето погибли 77 детей

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Московской области за лето 2017 года погибли 77 детей, всего с их участием за летний период зафиксировано 245 происшествий, рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
Мишонова добавила, что еще 13 детей утонули, травмы получили 114. По ее словам, 32 ребенка в регионе ушли из дома. При падении с высоты погибли 11 детей, в основном, до 5 лет.
По словам омбудсмена, родителей не удается убедить "внимательней относиться и следить за своими детьми". "В основном дети выпадают из окон, опираясь на москитную сетку, и у нас это вызывает страшное опасение. Я думаю, что нам нужно начинать какую-то программу по профилактике падения из окон детей", — сказала она.