В Подмосковье за лето погибли 77 детей

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Московской области за лето 2017 года погибли 77 детей, всего с их участием за летний период зафиксировано 245 происшествий, рассказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

"Всего 245 произошло происшествий, этим летом мы, к сожалению, потеряли 77 детей. По причине ДТП — 14 человек, погибших на железной дороге — 18 человек, это, в основном, причина "зацеперства" и переход железнодорожных путей в неустановленном месте", — рассказала она в ходе пресс-конференции по итогам летней оздоровительной кампании в Подмосковье "Лето-2017: дети" в МИА "Россия сегодня".

Мишонова добавила, что еще 13 детей утонули, травмы получили 114. По ее словам, 32 ребенка в регионе ушли из дома. При падении с высоты погибли 11 детей, в основном, до 5 лет.

По словам омбудсмена, родителей не удается убедить "внимательней относиться и следить за своими детьми". "В основном дети выпадают из окон, опираясь на москитную сетку, и у нас это вызывает страшное опасение. Я думаю, что нам нужно начинать какую-то программу по профилактике падения из окон детей", — сказала она.