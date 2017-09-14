В Москве эвакуировали восемь школ из-за звонков о бомбах

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (47)

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. 13 сентября 2017

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. 13 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Москве эвакуировали восемь школ из-за звонков с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Звонки с угрозой взрыва в восьми школах Центрального, Западного, Восточного и Южного административных округов", — уточнил собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы коснулись 50 объектов.

Вас лично коснулись телефонные угрозы о минировании зданий в российских городах? Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

Узнал(а) о случившемся из новостей

Ничего не слышал(а) об эвакуации Результаты 3.9% Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации

4.3% Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию

77.2% Узнал(а) о случившемся из новостей

14.6% Ничего не слышал(а) об эвакуации Все опросы Голосовать

Так, были эвакуированы Киевский, Ярославский и Казанский вокзалы, торговый центр "Метрополис", ГУМ, МГИМО, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова и ряд других торговых центров и вузов. Всего эвакуировали 40,2 тысячи человек.

За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

По предварительной информации, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.