В Москве эвакуировали восемь школ из-за звонков о бомбах

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В Москве эвакуировали восемь школ из-за звонков с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России пятый день, в среду добралась до Москвы. В столице угрозы коснулись 50 объектов.
3.9%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
4.3%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
77.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
14.6%Ничего не слышал(а) об эвакуации
За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.
По предварительной информации, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.