Более 130 тысяч россиян эвакуировали за два дня из-за звонков о бомбах

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Москве звонки с угрозами о "минировании" затронули свыше 40 тысяч человек, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах.

По его словам, анонимные сообщения касались 50 объектов, в том числе вокзалов и крупных торговых центров.

За два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России четвертый день, в среду она добралась до Москвы. Так, в столице эвакуировали Киевский, Ярославский и Казанский вокзалы, торговый центр "Метрополис", ГУМ, МГИМО, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова и ряд других торговых центров и вузов.

По данным источника, многие из звонков исходили с территории Украины.