Замглавы ФСИН Коршунову предъявили обвинение в особо крупной растрате

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Следствие предъявило заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову обвинение в особо крупной растрате, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Ему инкриминируется совершение двух эпизодов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения)", — сказала она.

По данным следствия, Коршунов, который возглавлял контрактную службу ФСИН, занимающуюся госзакупками, в 2015–2016 годах организовал заключение двух государственных контрактов — на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам.

"В результате действий обвиняемого и его соучастников ФСИН России был причинен ущерб на общую сумму более 160 миллионов рублей", — сказала Петренко.

Коршунов с 2013 года возглавлял финансово-экономическое управление ФСИН, а в 2014 был назначен заместителем директора. Он является действительным государственным советником второго класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта.

Накануне у Коршунова прошли обыски, после чего его задержали. Как рассказала РИА Новости зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, к замглавы ФСИН "было много претензий" и он уже написал заявление об отставке. Кроме того, о его увольнении ходатайствовал директор ведомства.