В Красноярске поймали серийного педофила

КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали в Красноярске 40-летнего местного жителя, подозреваемого в более десяти половых преступлений против несовершеннолетних девушек и сопротивлении при задержании, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.
"Задержан подозреваемый в совершении 14 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек… Злоумышленник подъезжал к потерпевшей на автомобиле и предлагал за деньги убраться в квартире или офисе. Пользуясь доверчивостью девушек, нуждающихся в деньгах, он привозил их к себе домой и совершал в отношении них сексуальное насилие, после чего отпускал" — сказала Шаманская.
Она добавила, что обвиняемый искал своих жертв и на сайте поиска работы. Обстоятельства некоторых преступлений обвиняемый "фиксировал на видеозапись, после чего шантажировал потерпевших, понуждая их вступать с ним в половую связь повторно".
В настоящее время установлено восемь потерпевших, но следователи не исключают, что их намного больше, и просят всех, кто пострадал от действий обвиняемого, обращаться в следственные органы.
В СК рассказали, что в марте при задержании подозреваемый сумел скрыться, оказав активное сопротивление сотруднику полиции.
"12 сентября 2017 года местонахождение обвиняемого было установлено в квартире его брата в Советском районе Красноярска, где он был задержан. За время его поиска мужчина изменил внешность, отрастив усы, бороду и изменил прическу", — заявили в комитете.
По данным СК, по ходатайству следствия в счет обеспечения исков потерпевших суд наложил арест на имущество обвиняемого — жилой дом в поселке Емельяново, квартиру в Красноярске и 24 земельных участка.
В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.