В Красноярске поймали серийного педофила

КРАСНОЯРСК, 14 сен — РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска и Росгвардии задержали в Красноярске 40-летнего местного жителя, подозреваемого в более десяти половых преступлений против несовершеннолетних девушек и сопротивлении при задержании, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

По ее словам, потерпевшим девушкам от 14 до 17 лет. Все преступления обвиняемый совершал по схожему сценарию, выбирая девушек из числа учащихся лицеев и техникумов.

"Задержан подозреваемый в совершении 14 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек… Злоумышленник подъезжал к потерпевшей на автомобиле и предлагал за деньги убраться в квартире или офисе. Пользуясь доверчивостью девушек, нуждающихся в деньгах, он привозил их к себе домой и совершал в отношении них сексуальное насилие, после чего отпускал" — сказала Шаманская.

Она добавила, что обвиняемый искал своих жертв и на сайте поиска работы. Обстоятельства некоторых преступлений обвиняемый "фиксировал на видеозапись, после чего шантажировал потерпевших, понуждая их вступать с ним в половую связь повторно".

В настоящее время установлено восемь потерпевших, но следователи не исключают, что их намного больше, и просят всех, кто пострадал от действий обвиняемого, обращаться в следственные органы.

В СК рассказали, что в марте при задержании подозреваемый сумел скрыться, оказав активное сопротивление сотруднику полиции.

"12 сентября 2017 года местонахождение обвиняемого было установлено в квартире его брата в Советском районе Красноярска, где он был задержан. За время его поиска мужчина изменил внешность, отрастив усы, бороду и изменил прическу", — заявили в комитете.

По данным СК, по ходатайству следствия в счет обеспечения исков потерпевших суд наложил арест на имущество обвиняемого — жилой дом в поселке Емельяново, квартиру в Красноярске и 24 земельных участка.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.