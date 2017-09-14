Житель Сахалина сбил водителя, сбившего пешехода

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 сен – РИА Новости. Машина на Сахалине сбила водителя, пытавшегося помочь пешеходу, которого за несколько минут до этого сбил сам, оба пострадавших в больнице, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Двойное ДТП произошло примерно в 20.05 (12.05 мск) 13 сентября на 14-м километре автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков", — говорится в сообщении в четверг.

В полиции рассказали, что 55-летний водитель Тоyота Lаnd Сruisеr Рrаdо наехал на 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на неосвещенном участке по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время шел дождь, и водитель двигался в условиях недостаточной видимости, говорится в сообщении.

Сбивший пешехода водитель вышел из машины, чтобы помочь пострадавшему — в это время его сбил 72-летний водитель Suzuki Jimny. "В результате пешеходы получили телесные повреждения и оба были доставлены в Сахалинскую областную больницу. По данному факту проводится проверка", — сообщает пресс-служба полиции.