В Хабаровске заочно арестовали обвиняемого в убийстве Драчева

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сен — РИА Новости. Житель Хабаровского края Анар Алияр оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, объявлен в международный розыск и заочно арестован, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Ранее Аллахверанов был объявлен в федеральный розыск.

Утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между Драчевым и Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся. Следствие расследует уголовное дело по статье "убийство", наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок, за информацию о месте нахождения Аллахверанова полиция гарантирует вознаграждение в 500 тысяч рублей.

"По ходатайству следствия в отношении обвиняемого Анар Алияр оглы Аллахверанова, объявленного в международный розыск, судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщается на сайте Следственного управления СКР по Хабаровскому краю.

В ходе расследования по уголовному делу следователи допросили более 40 человек, провели более 20 осмотров места происшествия, выемок, обысков. Назначены дактилоскопические, медицинские, генотипоскопические судебные экспертизы. Изъяты и осмотрены видеозаписи камер наблюдения, расположенных в районе места происшествия, получены видеозаписи с телефонов лиц, являвшихся очевидцами преступления.