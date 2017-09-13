Анонимные звонки с угрозами затронули 85 тысяч россиян в 19 городах

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

Сотрудник полиции у гостиницы Космос в Москве после сообщения о минировании. 13 сентября 2017

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Анонимные телефонные звонки с угрозами о "минировании" затронули около 85 тысяч человек в 19 городах России, в том числе в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, в 19 городах страны поступили анонимные звонки с угрозами взрыва 218 зданий. Проведена эвакуация почти 85 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, анонимные звонки с угрозами, прежде всего, касались крупных торговых центров, аэропортов, железнодорожных вокзалов, а также социально значимых объектов.

"Силовики завершили обследование всех объектов, угроза взрывов не подтвердилась", — отметил собеседник агентства.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России четвертый день подряд, добралась в среду до Москвы, где после анонимных звонков проверяли более 20 объектов с массовым пребыванием людей.