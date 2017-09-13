В Москве возбудили уголовное дело после ложных сообщений о минировании

Охранник и сотрудник МЧС РФ у ГУМа в Москве. 13 сентября 2017

Охранник и сотрудник МЧС РФ у ГУМа в Москве. 13 сентября 2017

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве после ложных сообщений о "минировании" торговых объектов и университетов, сообщил в среду РИА Новости источник в силовых структурах.

"По факту ложных сообщений об угрозе взрыва возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России четвертый день подряд, добралась в среду до Москвы, где после анонимных звонков проверяли более 20 объектов с массовым пребыванием людей.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в 17 российских городах в среду проверяли более чем 190 объектов с массовым пребыванием людей после анонимных телефонных звонков с угрозами "минирования".