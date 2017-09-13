Без оглядки на чины: замглавы ФСИН задержан по коррупционной статье

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Замглавы ФСИН России Олега Коршунова, который в ведомстве курировал, в том числе финансовые вопросы, задержали в среду на его яхте. При задержании чиновник был спокоен, ведь по некоторым данным, он мог знать, что попал в поле зрение правоохранителей, и поэтому ожидал ареста и ещё летом написал заявление об отпуске с последующим увольнением.

Коршунов известен тем, что ещё занимая должность руководителя финансового управления ФСИН, разработал масштабные проекты по запуску торгового дома ФСИН, через который планировалось реализовывать производимую осуждёнными продукцию. Он планировал таким образом модернизировать производственные мощности, увеличить число рабочих мест для осужденных и добиться повышения оплаты из труда.

Кроме того, Коршунов курировал грандиозную стройку следственного изолятора "Новые кресты" в Санкт-Петербурге, которая уже обросла рядом уголовных дел, в том числе в отношении начальника петербургского УФСИН Сергея Мойсеенко. Как сообщалось, ФСИН помогал правоохранителям разоблачать преступные схемы.

Задержание на яхте

Замглавы ФСИН России задержали в среду, когда он отдыхал на своей яхте, сообщил РИА Новости в среду информированный источник. Чиновник не скрывал своей любви к такому виду отдыха, и в сведениях о доходах за 2016 год указал, что владеет водный катером Carver, скутером Yamaha и моторной лодкой Brig.

"В свободное время он часто отдыхал на своём катере. Не исключено, что был на нем и в момент задержания", — сказал собеседник агентства. Информация о задержании в яхт-клубе подтвердилась после опубликования газетой "Известия" кадров задержания Коршунова. На видео он спокойно разговаривает с оперативниками, которые надевают на него наручники.

Уходя, Коршунов просит человека за кадром закрыть его яхту.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Коршунов мог предчувствовать свое задержание, в связи с чем написал заявление об отпуске с последующим увольнением. "К Коршунову было очень много претензий. Он сам догадывался, что скоро может произойти подобное. Не зря еще месяц-два назад он сам написал заявление об увольнении по собственному желанию", — сказала Меркачева.

По ее словам, директор ФСИН Геннадий Корниенко ходатайствовал об увольнении Коршунова. Известна позиция Корниенко по обвинениям в отношении сотрудников ведомства. Еще в 2013 году, через короткое время после своего назначения на должность, он заявил о готовности защищать подчиненных от огульных обвинений, но только, пока их вина не будет доказана. "Доказана вина — вопросов нет, пока она не доказана, я буду защищать своих сотрудников и отстаивать их интересы", — сказал тогда Корниенко. Как он отнесся к задержанию своего заместителя не известно.

Дело весом на 10 лет

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала журналистам, что главным следственным управлением СК России в отношении Коршунова возбуждено дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). Особо крупным размером считается сумма более 1 миллиона рублей.

По данным источника РИА Новости следствие в четверг будет просить суд об аресте.

Согласно Уголовному кодексу России, подобные деяния наказываются лишением свободы до десяти лет со штрафом в 1 миллион рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Не первый случай

Этот коррупционный скандал уже не первый в ведомстве. Несколько лет назад экс-глава ФСИН Александр Реймер лишился своего кресла, а потом и пересел на скамью подсудимых из-за открывшейся аферы с электронными браслетами.

По данным обвинения, Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов, разместив госзаказ без конкурса. На самом деле, как выяснило следствие, браслеты производились другим предприятием и затем поставлялись в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10%. Украдено было 1,23 миллиарда рублей.

Суд этим летом признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Его бывшему заместителю Николаю Криволапову суд назначил 5 лет и 8 месяцев колонии со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директор ведомственного ФГУП Виктор Определенов отправится в колонию на шесть лет и заплатит 700 тысяч рублей штрафа.