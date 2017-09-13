США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

Без оглядки на чины: замглавы ФСИН задержан по коррупционной статье

Сюжет:
Главное за 13 сентября 2017 года (10)
18:5713.09.2017
(обновлено: 19:08 13.09.2017)
04731
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНачальник финансово-экономического управления ФСИН Олег Коршунов. Архивное фотоНачальник финансово-экономического управления ФСИН Олег Коршунов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Замглавы ФСИН России Олега Коршунова, который в ведомстве курировал, в том числе финансовые вопросы, задержали в среду на его яхте. При задержании чиновник был спокоен, ведь по некоторым данным, он мог знать, что попал в поле зрение правоохранителей, и поэтому ожидал ареста и ещё летом написал заявление об отпуске с последующим увольнением. 

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Источник сообщил об обысках у замглавы ФСИН Коршунова

Коршунов известен тем, что ещё занимая должность руководителя финансового управления ФСИН, разработал масштабные проекты по запуску торгового дома ФСИН, через который планировалось реализовывать производимую осуждёнными продукцию. Он планировал таким образом модернизировать производственные мощности, увеличить число рабочих мест для осужденных и добиться повышения оплаты из труда.

Кроме того, Коршунов курировал грандиозную стройку следственного изолятора "Новые кресты" в Санкт-Петербурге, которая уже обросла рядом уголовных дел, в том числе в отношении начальника петербургского УФСИН Сергея Мойсеенко. Как сообщалось, ФСИН помогал правоохранителям разоблачать преступные схемы.

Задержание на яхте

 Замглавы ФСИН России задержали в среду, когда он отдыхал на своей яхте, сообщил РИА Новости в среду информированный источник. Чиновник не скрывал своей любви к такому виду отдыха, и в сведениях о доходах за 2016 год указал, что владеет водный катером Carver, скутером Yamaha и моторной лодкой Brig.

Видео задержания замглавы ФСИН Коршунова
Появилось видео задержания замглавы ФСИН Коршунова

"В свободное время он часто отдыхал на своём катере. Не исключено, что был на нем и в момент задержания", — сказал собеседник агентства. Информация о задержании в яхт-клубе подтвердилась после опубликования газетой "Известия" кадров задержания Коршунова. На видео он спокойно разговаривает с оперативниками, которые надевают на него наручники.

Уходя, Коршунов просит человека за кадром закрыть его яхту.

 Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что Коршунов мог предчувствовать свое задержание, в связи с чем написал заявление об отпуске с последующим увольнением. "К Коршунову было очень много претензий. Он сам догадывался, что скоро может произойти подобное. Не зря еще месяц-два назад он сам написал заявление об увольнении по собственному желанию", — сказала Меркачева.

Олег Коршунов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Задержанный замглавы ФСИН Коршунов написал заявление об увольнении

По ее словам, директор ФСИН Геннадий Корниенко ходатайствовал об увольнении Коршунова. Известна позиция Корниенко по обвинениям в отношении сотрудников ведомства. Еще в 2013 году, через короткое время после своего назначения на должность, он заявил о готовности защищать подчиненных от огульных обвинений, но только, пока их вина не будет доказана. "Доказана вина — вопросов нет, пока она не доказана, я буду защищать своих сотрудников и отстаивать их интересы", — сказал тогда Корниенко. Как он отнесся к задержанию своего заместителя не известно.

Дело весом на 10 лет

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала журналистам, что главным следственным управлением СК России в отношении Коршунова возбуждено дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). Особо крупным размером считается сумма более 1 миллиона рублей.

Начальник финансово-экономического управления ФСИН Олег Коршунов
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Замглавы ФСИН Коршунову грозит до десяти лет лишения свободы

По данным источника РИА Новости следствие в четверг будет просить суд об аресте.

Согласно Уголовному кодексу России, подобные деяния наказываются лишением свободы до десяти лет со штрафом в 1 миллион рублей или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Не первый случай

Этот коррупционный скандал уже не первый в ведомстве. Несколько лет назад экс-глава ФСИН Александр Реймер лишился своего кресла, а потом и пересел на скамью подсудимых из-за открывшейся аферы с электронными браслетами.

Олег Коршунов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Крупная растрата: против замглавы ФСИН Олега Коршунова завели дело

По данным обвинения, Реймер и другие фигуранты дела создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов, разместив госзаказ без конкурса. На самом деле, как выяснило следствие, браслеты производились другим предприятием и затем поставлялись в ведомство, за что подсудимые получали откаты в 10%. Украдено было 1,23 миллиарда рублей.

Суд этим летом признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей. Его бывшему заместителю Николаю Криволапову суд назначил 5 лет и 8 месяцев колонии со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директор ведомственного ФГУП Виктор Определенов отправится в колонию на шесть лет и заплатит 700 тысяч рублей штрафа.

Преступления и наказания российских чиновников
Обвинения, преступления и наказания российских чиновников
Комментировать
Происшествия
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена