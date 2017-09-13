"Эпидемия минирования" добралась до Москвы

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий, которая продолжается в России четвертый день подряд, добралась до Москвы, где после анонимных звонков проверяют более 20 объектов с массовым пребыванием людей.

Один из самых первых случаев был зафиксирован в Омске 10 сентября, в единый день голосования, когда из-за ложной тревоги были эвакуированы члены городской избирательной комиссии. По предварительной информации, телефонные звонки могут поступать с территории Украины.

От Владивостока до Калининграда



Если в первый день звонки о якобы заложенных взрывных устройствах были похожи на отдельные, ничем не связанные случаи, то с понедельника "эпидемия минирования" начала приобретать массовый характер.

В воскресенье вечером члены избирательной комиссии Омска были вынуждены короткое время вести работу в облизбиркоме из-за ложной угрозы по телефону. В московских Печатниках в единый день голосования также искали взрывное устройство, однако проверка, которая не повлияла на работу избирательного участка, показала, что никакой бомбы нет.

Уже в понедельник стали поступать многочисленные сообщения об опасных подозрительных предметах, якобы находящихся в различных зданиях Омска – местные жители сообщали, что подобные звонки поступали в школы, кинотеатры, торговые центры города. География продолжала расти.

Подозрительные предметы искали сразу в нескольких торговых центрах в Уфе. По данным СМИ, эвакуация проходила в семи торговых комплексах Челябинска и областного Копейска. В Рязани волна ложных звонков затронула с десяток торговых центров, отелей, ресторанов и центральный автовокзал.

В Брянске также эвакуировали торговые центры, а в Ставрополе, по сообщениям местных СМИ, проводилась эвакуация на рынках и в учебных заведениях. Краевая прокуратура Ставрополья зафиксировала 42 сообщения в полицию о якобы заложенных взрывных устройствах и возбудила уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Во вторник первые анонимные звонки начали фиксировать на востоке страны. Под "удар" попали торговые центры в Южно-Сахалинске, кинотеатры и учебные учреждения Магадана, а также ряд объектов во Владивостоке, среди которых оказался ТЦ "Черемушки", где днем ранее проходил предпремьерный показ вызвавшего большой общественный резонанс фильма "Матильда".

Сообщения о минировании фиксировали в Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новом Уренгое, в Перми, где из семи школ эвакуировали более пяти тысяч школьников и учителей и в итоге отменили занятия, а закончился "горячий вторник" для правоохранительных органов рядом анонимных звонков в Калининграде, где сотрудники Росгвардии проверяли областную думу и торговый центр "Акрополь".

"Отвлекающий характер"

Версию о том, что атака "телефонных террористов" проводилась из-за рубежа, озвучил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Для проведения расследования подключили крупнейшего в России оператора фиксированной связи "Ростелеком". Представитель компании сообщил РИА Новости, что "Ростелеком" сотрудничает с правоохранительными органами – предоставляет необходимую информацию.

"Раскрывать подробности не имеем права", — добавил собеседник агентства.

Источник в силовых структурах РФ сообщил РИА Новости, что телефонные звонки с угрозами минирования, по предварительным данным, поступают с территории Украины.

"Есть оперативная информация, подтверждающая, что звонки (о "минировании" — ред.) поступают с территории Украины", – заявил собеседник агентства.

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов полагает, что массовые анонимные сообщения о минировании объектов в разных городах России не являются согласованной акцией террористов либо элементом проведения антитеррористических учений. Он считает, что в настоящее время многое вписывается в экстремистско-террористическую активность, так как задача любого террориста – создать в обществе ощущение угрозы.

"Так что на эти факты, с одной стороны, надо серьезно реагировать, а с другой – понимать сезонный характер явления. Серьезность заключается в том, что массовые звонки могут носить отвлекающий характер с целью растянуть силы и средства правоохранительных органов для проверки этих материалов", – объяснил генерал.

Было посчитано, что анонимные телефонные звонки с угрозами только во вторник затронули 22 города России. Источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что из 205 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек.

Аэропорты, мэрии, фонарик…

Утром в среду в Петропавловске-Камчатском из-за очередных угроз эвакуировали местный аэропорт, административные здания города и края, а также некоторые магазины и девять школ. Кроме того, было задержано несколько рейсов из Петропавловска-Камчатского.

Еще один аэропорт анонимно "заминировали" в Благовещенске. Как сообщил РИА Новости помощник генерального директора аэропорта Евгений Червяков, здесь работу не прерывали, а обслуживание проводили через международный терминал. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

В Саратове около 9.30 по местному времени (около 8.30 мск) по тревоге эвакуировали здание администрации Саратова, одно крыло которого занимает также городская дума. Подозрительных предметов не обнаружили, и в 12.40 оцепление было снято.

Волна эвакуаций докатилась и до Кемерово, где проверки проходили в нескольких местных школах, администрации города, поликлинике, торговых центрах "Вселенная" и "Гринвич", на железнодорожном и автобусном вокзалах.

"Из-за анонимных звонков с сообщениями о заложенных бомбах прошло как минимум десять эвакуаций. И звонки продолжают поступать", — сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

И.о. заместителя губернатора Кузбасса по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин отметил, что в городе было зафиксировано "18 таких звонков".

"Не исключено, что мы имеем дело с масштабным актом "телефонного" хулиганства. Ситуация находится на контроле силовых ведомств региона, каждый сигнал отрабатывается в рамках установленных процедур, сил и средств для этих действий достаточно", — сообщил он.

Провокационные звонки фиксировали в Томске – людей эвакуировали из социальных и торговых объектов, а в Челябинске в среду сообщили, что 12 сентября из мест массового скопления людей были эвакуированы более 11 тысяч человек.

Источник РИА Новости в правительстве Улан-Удэ сообщал об эвакуации здания местной мэрии. "Есть сообщения о минировании четырех точек в городе", — сказал собеседник агентства.

Около 10 объектов были "заминированы" в Чите, среди которых оказались здание правительства края и школа, сообщил источник в экстренных службах. "Все осмотрено, взрывных устройств не обнаружено, люди вернулись на места", — сказал он.

По информации источника в Благовещенске, в городе эвакуировали здание автовокзала, три школы, горадминистрацию и торговый центр "Острова".

В среду днем сообщения о минировании вновь коснулись Москвы, но носили уже массовый характер. Здесь эвакуация проводилась на Ярославском и частично на Казанском вокзалах, но движение поездов осуществлялось в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Кроме того, проверку проводили и на Киевском вокзале. По информации источника РИА Новости в экстренных службах столицы, всего по состоянию на 16.45, поступили звонки с угрозой "минирования" 23 различных объектов в Москве. Речь, в частности, шла о торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе и Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, радиорынке в Митино.

Представитель пресс-службы Федеральной службы охраны рассказал агентству, что аноним сообщил в среду и о "минировании" ГУМа рядом с Красной площадью в центре Москвы. Силовики ведут активный поиск звонивших.

Из-за всеобщей паники дошло до того, что пассажиров вагона поезда Адлер – Новосибирск эвакуировали во время остановки в Екатеринбурге. Представитель Уральского управления МВД РФ на транспорте сообщил РИА Новости, что причиной стал предмет, обнаруженный на колесной паре и похожий на фонарик, который, скорее всего, забыл один из обходчиков. Стоянка поезда составила 55 минут вместо положенных 30, инцидент не вызвал задержку движения других составов.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, в 17 российских городах в среду организовали проверки более чем 190 объектов с массовым пребыванием людей после анонимных телефонных звонков с угрозами "минирования".