Все вокзалы Москвы работают штатно после проверок из-за звонков с угрозами

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Все столичные вокзалы вечером в среду работают в штатном режиме после проверок из-за звонков о минировании, сообщили РИА Новости в РЖД.

Днем в среду в РЖД информировали РИА Новости об эвакуации пассажиров на Ярославском и частично на Казанском вокзалах. Отмечалось, что движение поездов осуществлялось в штатном режиме. Проверка проводилась и на Киевском вокзале.

"Все вокзалы работают в штатном режиме", — сообщили агентству в РЖД.

В среду более 20 объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе крупные торговые центры и вокзалы, проверяли оперативные службы после анонимных телефонных звонков с угрозами "минирования". Речь, в частности, идет о Киевском, Ярославском и Казанском вокзалах, торговом центре "Метрополис" на Ленинградское шоссе и Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, радиорынке в Митино.

Серия подобных звонков зафиксирована в последние три дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Информация о "минировании" нигде не подтвердилась.