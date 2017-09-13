В Москве сняли оцепление МГМУ после эвакуации из-за "минирования"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Из здания Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. Сеченова было эвакуировано более 600 человек после анонимного звонка о минировании, в настоящее время оцепление снято, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Действительно, около 15 часов поступил анонимный звонок в наш call-центр университетский. Как и должно быть, сработала система оповещения, тут же были предприняты все необходимые действия для эвакуации. Это здание (по улице) Трубецкая, 8. Оттуда было эвакуировано порядка 600-700 человек студентов, преподавателей", — сказал собеседник агентства.
"Ничего не нашли, работают оперативники по поводу этого анонимного звонка", — добавили в вузе.
Серия подобных звонков зафиксирована в последние три дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Информация о "минировании" нигде не подтвердилась, но правоохранители вынуждены реагировать и проверять. По данным источника РИА Новости, многие из звонков могли быть сделаны с территории Украины.
Силовики ведут активный поиск звонивших.