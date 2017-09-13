В Москве проверяют сообщения о минировании торговых центров и вокзалов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Более 20 объектов с массовым пребыванием людей в Москве, в том числе крупные торговые центры и вокзалы, проверяют оперативные службы после анонимных телефонных звонков с угрозами "минирования", сообщил в среду РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Серия подобных звонков зафиксирована в последние три дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. Информация о "минировании" нигде не подтвердилась, но правоохранители вынуждены реагировать и проверять. По данным источника РИА Новости, многие из звонков могли быть сделаны с территории Украины. Только во вторник такие звонки фиксировались в 22 городах России. Из 205 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек.

"По состоянию на 16.45, поступили звонки с угрозой "минирования" 23 различных объектов в Москве", — заявил собеседник агентства.

Речь, в частности, идет о Киевском, Ярославском и Казанском вокзалах, торговом центре "Метрополис" на Ленинградское шоссе и Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, радиорынке в Митино.

Силовики ведут активный поиск звонивших.