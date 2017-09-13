В Москве эвакуировали два вокзала из-за звонков о бомбах

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. В Москве эвакуировали ряд вокзалов, торговых центров и вузов из-за сообщений о минировании.

После анонимных звонков с угрозами столичные службы проверяют 23 объекта. Речь, в частности, идет о Киевском, Ярославском и Казанском вокзалах, торговом центре "Метрополис" на Ленинградское шоссе, ГУМе и Первом МГМУ имени И. М. Сеченова, радиорынке в Митино. Силовики ведут активный поиск звонивших.

В РЖД отметили, что эвакуация не повлияла на движение поездов.

Тут курский весь эвакуировали

Ой pic.twitter.com/BQogd4n8gZ — Интригующий мопс (@MatthewKroner) 13 сентября 2017 г.

В "Московской городской телефонной сети, крупнейшем в столице операторе фиксированной связи, заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами в связи с анонимными звонкам. МГТС усилила режим безопасности на своих объектах.

В соцсетях очевидцы рассказывают об эвакуации торгового центра "Афимолл", МГИМО, РЭУ имени Плеханова.

Очередная эвакуация. БЦ "Город столиц" и ТЦ Афимолл, Москва-Сити. Угроза взрыва, говорят, ждут кинологов. pic.twitter.com/2aE8XmWoCL — Тихомирова Ольга (@TikhomirovaON) 13 сентября 2017 г.

В последние дни в крупных российских городах — Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске, Якутске — зафиксирована целая серия анонимных звонков о взрывных устройствах в административных зданиях и торговых центрах, школах, вузах и кинотеатрах.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, во вторник из-за анонимных звонков с угрозами эвакуировали 45 тысяч человек в 22 городах. Ни одно из сообщений не подтвердилось. По данным источника, многие из звонков исходили с территории Украины. В среду из-за сообщений о бомбах проверили более 190 объектов в 17 городах.