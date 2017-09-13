Устроившего дебош на рейсе "Аэрофлота" приговорили к шести месяцам колонии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пассажира, который в мае устроил дебош на рейсе "Аэрофлота", приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Во вторник завершился суд над дебоширом в самолете, следовавшем в мае 2017 года по маршруту Тель-Авив – Москва. Отмечается, что пассажир впервые после принятия поправок в статью 213 Уголовного кодекса РФ за "хулиганство на воздушном транспорте" привлечен к уголовной ответственности.

Во время полета, рассказали в авиакомпании, пассажир Е. Петрухин создал угрозу безопасности полета: угрожал членам экипажа, мешал другим пассажирам, на замечания экипажа не реагировал, употреблял принесённые с собой спиртные напитки, громко разговаривал с применением ненормативной лексики. По прилету в "Шереметьево" дебошир был передан сотрудникам полиции.

"Приговором Химкинского городского суда Петрухину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии-поселении", — сообщили в перевозчике.

По словам заместителя гендиректора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, авиакомпания продолжит вести борьбу с любыми случаями проявления агрессии на борту воздушного судна в отношении пассажиров и членов экипажа.

Законопроект, вводящий "черные списки" авиапассажиров-дебоширов, Госдума может принять в третьем чтении осенью. Авиакомпании, как ожидается, получат право в течение одного года отказывать в перевозке гражданам, которые совершили правонарушение на борту самолета.