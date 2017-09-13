В Самаре возбудили дело против мигранта, собиравшегося примкнуть к ИГ*

САМАРА, 13 сен — РИА Новости. Самарское управление ФСБ возбудило дело в отношении мигранта, желавшего примкнуть к террористической группировке "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Следственным отделом УФСБ в отношении сторонника ИГИЛ* возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.2 "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма". Лица, проживавшие совместно с ним и попавшие под его влияние, выдворены с территории РФ за нарушение действующего миграционного законодательства", — сказал собеседник агентства.

Как рассказал источник, УФСБ выявило на территории региона членов террористической ячейки, образованной выходцами из стран Средней Азии. По его словам, участники ячейки пропагандировали идеи этнического превосходства, радикальных форм ислама, а также призывали к совершению террористических преступлений в России.

По данным источника, лидером ячейки являлся 26-летний гражданин одной из азиатских стран. Мужчина находился на территории РФ незаконно, он работал на вещевом рынке в Самаре, отмечает собеседник агентства.

Источник также отмечает, что на своей странице в соцсети задержанный размещал материалы, содержащие призывы к террористической деятельности, а также оправдывал терроризм.

"Свидетели его противоправной деятельности пояснили, что он исповедует радикальные формы ислама и оправдывает террористические методы борьбы, а также намеревался выехать в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации ИГИЛ*… Задержанный в содеянном раскаялся, дал признательные показания", — сказал источник.

*Террористическая организация, запрещенная в России.