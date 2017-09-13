Суд не стал арестовывать владельца обрушившегося в Балашихе кинотеатра

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Балашихинский суд Подмосковья отказался арестовать собственника кинотеатра, обрушившегося в городе на прошлой неделе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Суд отклонил ходатайство следствия об избрании в отношении И. Тимонина меры пресечения в виде ареста. Тимонин освобожден из-под стражи", — сказала пресс-секретарь.

На прошлой неделе в Балашихе обрушилась стена бывшего кинотеатра "Союз", в результате ЧП пострадали семь человек, среди них один ребенок.