Мосгорсуд продлил арест криминальных авторитетов Шакро Молодого и Итальянца

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 29 сентября арест криминальных авторитетов Захария Калашова (Шакро Молодой), Андрея Кочуйкова (Итальянец) и других фигурантов дела о вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья Сергей Груздев удовлетворил ходатайство прокурора.

Всего во вторник Мосгорсуд продлил срок содержания в СИЗО "Лефортово" 11 обвиняемым и домашний арест экс-сотрудника ГУСБ МВД полковника Евгения Суржикова, работавшего в ЧОП Итальянца.

Арестованные делятся на две группы по двум эпизодам вымогательства — в одном потерпевшей стороной является Жанна Ким, в другом — предприниматель Лев Гарамов. Объединяет их, по версии следствия, то, что действовали они под началом "вора в законе" Шакро Молодого.

Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владелицы ресторана на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.

Помимо Калашова и Кочуйкова, который, по версии следствия, по просьбе Шакро Молодого приехал в указанный ресторан, по делу о вымогательстве проходят экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, устроившийся на работу в ЧОП Итальянца, а также ряд строителей, которые приехали на встречу в ресторан с требованием выплатить им зарплату.

После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел: в отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух охранников Итальянца; против трех полицейских, которые, считает следствие, не предотвратили перестрелку (их дело уже слушается в суде).

В вымогательстве у бизнесмена Гарамова обвиняются: вице-президент "Союза десантников России" Батыр Бекмурадов, являющийся, по данным следствия, фактическим руководителем охранявшего Шакро ЧОП "Защитник", а также замдиректора данного ЧОП бывший сотрудник ФСО России Александр Голубев, охранники Алексей Максимов, Вадим Прохоров, Зелимхан Патиев и Ян Сорокин. Они были арестованы в прошлом году.

Объединенное уголовное дело по двум эпизодам вымогательства 31 августа поступило в прокуратуру Москвы, которая утвердила обвинительное заключение. Уже на этой неделе, по словам прокурора, дело, насчитывающее 49 томов, будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России — главу управления собственной безопасности Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замруководителя главка по Москве Дениса Никандрова. ФСБ обвинила их в получении взятки за смягчение обвинения Итальянцу.