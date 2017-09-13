Экс-губернатор Белых не смог оплатить услуги двух адвокатов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Обвиняемый по подозрению во взятке экс-губернатор Кировской области Никита Белых не смог оплатить услуги адвокатов Дмитрия Кудряшова и Ирины Ярош, они больше не являются его защитниками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В связи с тем, что Никита Юрьевич не смог оплатить услуги адвокатов Курдяшова и Ярош, прошу вас, уважаемые защитники, покинуть зал", — сказала судья Татьяна Васюченко.

Теперь интересы Белых представляет только один адвокат — Андрей Грохотов.