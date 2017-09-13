В Москве потушили пожар в торговом центре "Филион"

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Пожар в торговом центре "Филион" на западе Москвы потушен на площади 50 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС России.

Публикация от Olga Ionova (@olga_ionova5) Сен 13 2017 в 3:32 PDT

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что посетителей и персонал четырехэтажного здания торгового центра "Филион" частично эвакуируют на западе Москвы из-за возгорания утеплителя.

"В 13.41 мск возгорание по адресу Багратионовский проезд, дом 5 ликвидировано. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. В результате никто не пострадал", — рассказали в ведомстве.

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