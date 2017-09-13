В Туле задержали жителя Подмосковья, напавшего с ножом на женщину

БРЯНСК, 13 сен – РИА Новости. Тульская полиция задержала жителя Московской области, подозреваемого в нападении с ножом на незнакомую женщину; распространившиеся в социальных сетях слухи о серии подобных преступлений не соответствуют действительности, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы управления МВД региона Андрей Ярцев.

По словам собеседника агентства, нападение на женщину произошло 3 сентября на улице Лейтейзена, женщина получила 11 ножевых ранений, нападавший скрылся. История вызвала широкий резонанс в местных СМИ.

"Женщина получила 11 ножевых ранений, девять в туловище, два – в руку. К счастью, она выжила, в настоящий момент ее состояние тяжелое, но стабильное. Через 10 дней полиции удалось задержать подозреваемого", — сказал он.

По предварительным данным, подозреваемый на момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения, умысел напасть на женщину с ножом возник у него спонтанно.

Потерпевшая женщина была госпитализирована, в лечебном учреждении она рассказала сотрудникам полиции о приметах нападавшего. После этого активными поисками занялись правоохранительные органы не только в самой Туле, но и в районах области, отметил представитель ведомства.

Пользователи социальных сетей предполагали, что это не единичный случай нападения с ножом на женщин и что в городе орудует маньяк. Однако собеседник агентства опроверг эту информацию. Проведенная полицией работа дала результаты, был установлен 47-летний неработающий ранее не судимый житель Московской области, который мог быть причастен к преступлению.

"Местонахождение подозреваемого установлено, он задержан. Других подобных противоправных деяний на территории Тульской области не зафиксировано. Таким образом, информация, распространяемая в социальных сетях о совершении серии подобных преступлений, не соответствует действительности", — добавил Ярцев.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", санкции которой предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.