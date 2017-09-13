В Кузбассе поступило 18 звонков о "минировании" объектов

КЕМЕРОВО, 13 сен — РИА Новости. Число анонимных телефонных звонков о "минировании" социальных объектов и учреждений в Кемерово выросло до 18, каждый сигнал отрабатывается, сил и средств для этого достаточно, сообщил журналистам в среду и.о. заместителя губернатора Кузбасса по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин.

"На данный момент зафиксировано 18 таких звонков. Учитывая, что подобная ситуация ранее наблюдалась в других регионах России, не исключено, что мы имеем дело с масштабным актом "телефонного" хулиганства. Ситуация находится на контроле силовых ведомств региона, каждый сигнал отрабатывается в рамках установленных процедур, сил и средств для этих действий достаточно", — сказал Кожевин.

Региональные власти призывают жителей сохранять спокойствие и бдительность. "Обо всех подозрительных предметах и людях незамедлительно сообщать в полицию", — добавил и.о. замгубернатора.

Серия анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние дни в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.

В Кемерово в среду из-за аналогичных телефонных угроз эвакуировали несколько школ, администрацию города, поликлинику, торговые центры "Вселенная" и "Гринвич", а также железнодорожный и автобусный вокзалы. По предварительным данным, ни одного взрывного устройства не обнаружено.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма — уголовное преступление. Санкции соответствующей статьи УК РФ, в частности, предусматривают в качестве наказания до 1 миллиона рублей штрафа либо до 5 лет лишения свободы.