Мосгорсуд признал законным заочный арест фигуранта дела экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным заочный арест бизнесмена Николая Криваша, обвиняемого в подкупе экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Трунов.

"Суд отклонил апелляционную жалобу на постановление о заочном аресте Криваша", — сказал защитник.

Суд ранее уже выдавал санкцию на арест бизнесмена, однако впоследствии Мосгорсуд отменил это решение.

Трунов настаивает, что в заочном аресте нет необходимости, так как его подзащитный не скрывается от следствия, а находится на лечении в Израиле, куда выехал задолго до возбуждения дела.

Следователи считают, что Маркелов получил через свое доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки.

Бизнесмену заочно предъявлено обвинение в даче взятки, по словам следователя, он объявлен в федеральный розыск. Маркелов и Кожанова находятся под стражей.