Серия ложных звонков об угрозах - это информационная атака, считает эксперт

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Систематический характер ложных телефонных угроз в разных регионах России говорит об очень высокой вероятности спланированных информационных атак, считает заместитель председателя координационного совета Негосударственной сферы безопасности России Дмитрий Галочкин.

Серия анонимных звонков о "минировании" административных и торговых зданий зафиксирована в последние два дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками. По данным источника РИА Новости, многие из данных звонков исходили, по предварительным данным, с территории Украины.

"Систематический характер данных сообщений говорит об очень высокой вероятности спланированных информационных атак, подогревающих негативные настроения в обществе. Тем более опасно "замыливание" темы о предупреждении про возможный теракт, так как в случае реальной угрозы на фоне регулярных ложных сообщений люди могут попросту не отнестись ко всему с достаточной степенью серьезности", — сказал Галочкин.

Он сообщил, что координационный совет Негосударственной сферы безопасности проведет независимую проверку инцидентов, связанных с ложными сообщениями об угрозах террористических актов в разных городах РФ.

"В постоянном контакте с МВД, Росгвардией и другими профильными структурами мы будем вести регулярный мониторинг и инициировать общественные проверки в регионах, где происходили подобные ситуации", — сказал он.

Звонки с угрозой "минирования" были, по данным источника, зарегистрированы в 22 российских населенных пунктах. По его словам, из 205 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек. Силовики ведут активный поиск звонивших.