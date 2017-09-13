Серия ложных звонков об угрозах - это информационная атака, считает эксперт

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Систематический характер ложных телефонных угроз в разных регионах России говорит об очень высокой вероятности спланированных информационных атак, считает заместитель председателя координационного совета Негосударственной сферы безопасности России Дмитрий Галочкин.
"Систематический характер данных сообщений говорит об очень высокой вероятности спланированных информационных атак, подогревающих негативные настроения в обществе. Тем более опасно "замыливание" темы о предупреждении про возможный теракт, так как в случае реальной угрозы на фоне регулярных ложных сообщений люди могут попросту не отнестись ко всему с достаточной степенью серьезности", — сказал Галочкин.
"В постоянном контакте с МВД, Росгвардией и другими профильными структурами мы будем вести регулярный мониторинг и инициировать общественные проверки в регионах, где происходили подобные ситуации", — сказал он.
Звонки с угрозой "минирования" были, по данным источника, зарегистрированы в 22 российских населенных пунктах. По его словам, из 205 объектов с массовым пребыванием людей были эвакуированы в общей сложности более 45 тысяч человек. Силовики ведут активный поиск звонивших.