Замглавы ФСИН Коршунова задержали по делу о растрате

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правоохранители задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, рассказала РИА Новости заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"На данный момент точно известно, что Коршунов задержан, в отношении него ведется расследование", — рассказала Меркачева. Она отметила, что претензии к работе Коршунова у правоохранителей и высшего руководства ФСИН были уже давно.

"К Коршунову было очень много претензий. Он сам догадывался, что скоро может произойти подобное. Не зря еще месяц-два назад он сам написал заявление об увольнении по собственному желанию", — добавила Меркачева.

По ее словам, директор ФСИН ходатайствовал об увольнении Коршунова.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила, что замглавы ФСИН задержан. Против него возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что у Коршунова прошли обыски, которые, скорее всего, связаны с растратой при строительстве СИЗО "Кресты-2" в Петербурге.

Коршунов родился 4 апреля 1963 года в Москве. С 2013 года он возглавлял финансово-экономического управление ФСИН, а в 2014 году стал заместителем директора ведомства. Является действительным государственным советником второго класса.