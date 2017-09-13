Суд продолжит процесс по делу Улюкаева 18 сентября

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы объявил перерыв до 18 сентября в процессе по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в два миллиона рублей от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В будущий понедельник свои доказательства суду продолжит представлять сторона обвинения. Всего у нее заявлено 30 свидетелей, ранее суд уже допросил водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, гендиректора "ВЭБ Капитала", топ-менеджера "Роснефти" и других.

В списке гособвинителей также значатся глава "Роснефти" Игорь Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов и первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер. Даты их возможного вызова в суд неизвестны.

В свою очередь защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им в вызове Дворковича отказал.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".