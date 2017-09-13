Источник сообщил об обысках у замдиректора ФСИН Коршунова

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Правоохранители проводят следственные действия с заместителем директора ФСИН России Олегом Коршуновым — по всей видимости, в рамках расследования недостачи при строительстве СИЗО "Кресты-2", рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сейчас в отношении Олега Коршунова проводятся следственные действия, включая обыски. Вероятнее всего, речь идет об огромной недостаче при строительстве СИЗО "Кресты-2"", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, вопросы по строительству этого СИЗО у правоохранителей уже возникали, сейчас речь идет об уголовном деле.

В марте Петроградский районный суд арестовал по делу о растрате при строительстве "Крестов-2" генерального директора ОАО "Генеральная строительная компания" Виктора Кудрина. По данным следствия, он похитил более 56,6 миллиона рублей. В конце августа стало известно о задержании главы генподрядчика строительства ООО "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Как считает следствие, он в течение пяти лет передавал бывшему замначальника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 250 миллионов рублей.