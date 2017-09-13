Смоленского врача будут судить после смерти школьницы от перитонита

БРЯНСК, 13 сен — РИА Новости. Смоленский врач пойдет под суд после смерти от перитонита 11-летней школьницы, которую за три дня до трагедии отпустили из больницы домой, исключив возможность аппендицита, сообщает СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего детского врача-хирурга Смоленской областной клинической больницы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

Одиннадцатилетняя школьница скончалась в больнице 15 октября прошлого года. Следствие установило, что 12 октября девочка пожаловалась родителям на боли в животе и повышенную температуру. Ее доставили в хирургическое отделение ОГБУЗ "Смоленская областная детская клиническая больница", где ее осмотрел врач-хирург. Он исключил возможность аппендицита, выставил диагноз "функциональное нарушение пищеварения" и отправил ребенка домой, говорится в сообщении.

Спустя какое-то время школьница опять пожаловалась на аналогичные симптомы. Девочку на скорой помощи доставили в инфекционное отделение ОГБУЗ "Клиническая больница №1", где она, несмотря на лечение, скончалась спустя несколько часов от острого флегмонозного аппендицита, осложнившегося перитонитом, установило следствие.

Вину в совершении преступления бывший врач признал полностью, дело передано в суд, отмечает СК.