Смоленского врача будут судить после смерти школьницы от перитонита

БРЯНСК, 13 сен — РИА Новости. Смоленский врач пойдет под суд после смерти от перитонита 11-летней школьницы, которую за три дня до трагедии отпустили из больницы домой, исключив возможность аппендицита, сообщает СУ СК РФ по региону.
Одиннадцатилетняя школьница скончалась в больнице 15 октября прошлого года. Следствие установило, что 12 октября девочка пожаловалась родителям на боли в животе и повышенную температуру. Ее доставили в хирургическое отделение ОГБУЗ "Смоленская областная детская клиническая больница", где ее осмотрел врач-хирург. Он исключил возможность аппендицита, выставил диагноз "функциональное нарушение пищеварения" и отправил ребенка домой, говорится в сообщении.
Спустя какое-то время школьница опять пожаловалась на аналогичные симптомы. Девочку на скорой помощи доставили в инфекционное отделение ОГБУЗ "Клиническая больница №1", где она, несмотря на лечение, скончалась спустя несколько часов от острого флегмонозного аппендицита, осложнившегося перитонитом, установило следствие.
Вину в совершении преступления бывший врач признал полностью, дело передано в суд, отмечает СК.