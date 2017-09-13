В Омске пожилые супруги не дали приставам выселить себя из квартиры

НОВОСИБИРСК, 13 сен – РИА Новости. Пожилые супруги в среду в Омске отказались принудительно выселяться из уже не принадлежащей им квартиры, в итоге женщину пришлось госпитализировать, сообщил РИА Новости представитель управления ФССП по региону.

Ряд СМИ ранее сообщил, что якобы семья должников заперлась в квартире по улице Лаптева в Омске и грозит взорвать дом, если приставы попытаются их выселить.

"Судебные приставы выехали для принудительного исполнения решения суда о выселении из квартиры проживающих там людей – бывших собственников квартиры, без предоставления жилья. Добровольно решение суда они не стали исполнять. Однако они не пустили приставов в квартиру, отказали в резкой форме", — рассказал представитель УФССП.

Он отметил, что каких-либо угроз приставы не слышали и более того, бывшие собственники квартиры отказались с ними разговаривать. "В итоге что-то произошло, они пожилые люди, супруге бывшего собственника стало плохо, вызвали "скорую", и ее увезли в больницу. В связи с этим, так как бывших собственников нет в квартире, приставы приостановили исполнительные действия до выяснения обстоятельств и, вероятно, до окончания госпитализации", — добавил собеседник представитель УФССП.

В свою очередь представитель УМВД по Омской области также опроверг сообщения о каких-либо угрозах, отметив, что "произошел конфликт между жильцами и судебными приставами".

"Информация о том, что кто-то угрожал кого-то взорвать, не подтвердилась. На место прибыл участковый уполномоченный полиции, и ситуация оперативно была разрешена", — сказал он.