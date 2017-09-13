В Петропавловске-Камчатском из-за угроз эвакуировали аэропорт и школы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Полицейские в среду после сообщений с угрозами эвакуировали аэропорт Петропавловска-Камчатского, школы, магазины и административные здания, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

"Были эвакуированы администрация Петропавловска-Камчатского и правительство края, аэропорт, некоторые магазины, а также девять школ города. В каждом из зданий работают силовики", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, из-за сообщений о бомбах могут быть задержаны несколько рейсов из Петропавловска-Камчатского.

Серия анонимных звонков о минировании различных административных и торговых зданий зафиксирована в последние три дня в крупных российских городах, людей эвакуировали, правоохранительные органы выезжали с проверками.